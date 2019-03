Cuide do seu bolso: Dose de CiÃªncia traz debate sobre como organizar as finanÃ§as em tempo de crise

Universidade Cuide do seu bolso: Dose de Ciência traz debate sobre como organizar as finanças em tempo de crise

Foto: UCDB

Você sabe como organizar seu dinheiro? Escolhe bem com o que gasta? Se programa para o futuro? Se a sua resposta for não para a maioria dessas perguntas, é preciso repensar. Assim como a vida pessoal e a profissional exigem alguns hábitos para obter bons resultados e bem-estar, a vida financeira também — e é justamente isso, que a 5ª edição do Dose de Ciência, promovida pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), vai abordar no dia 27 deste mês.

De forma descontraída, o bate-papo sobre “Como organizar as finanças em tempos de crise” será, às 18h30, no Hook Beers Bar, localizado na Avenida Afonso Pena, nº5800. Para falar sobre o assunto, foram convidados dois professores da Católica: Michel Ângelo Constantino de Oliveira, doutor em economia, e Leandro Tortosa Sequeira, mestre em Educação e especialista nas áreas de gestão empresarial, administração financeira e mercado de capitais.

“Vamos falar sobre a economia em geral, explicar em que cenário estamos inseridos hoje no Brasil, qual a perspectiva para o futuro e como isso impacta no nosso bolso”, comentou Michel. Segundo o docente, além de citar o contexto atual, dicas importantes também serão apresentadas para que as pessoas saibam como se planejar e as melhores formas de investir: “Ainda tem gente perdendo dinheiro em caderneta de poupança, já que o rendimento é menor que a inflação. Quero apresentar outras alternativas que também são simples como fundo de investimento, letras do tesouro nacional e crédito bancário, por exemplo”.

De acordo com Tortosa, o debate também vem para desmistificar algumas frases como “dinheiro não traz felicidade” ou “trabalho tanto, mereço gastar mais”. Para o administrador esses conceitos devem ser encarados de uma forma diferente, principalmente, quando o que está em pauta é o pensamento de recompensa. “A pessoa acha que a compensação só vem pelo o que ela pode comprar, acaba não se planejando e também esquece as vantagens de aproveitar momentos que são de graça. Ir ao parque com os filhos, por exemplo, pode ser muito mais interessante do que levá-los para escolherem novos brinquedos”, esclareceu Leandro.

Na data, os professores também vão apresentar alguns estudos de caso e ficarão disponíveis para tirar dúvidas dos participantes. O evento é aberto ao público e o bate-papo deve se estender até às 20h.

Sobre o Dose de Ciência

Com a proposta de levar ao público em geral a discussão de temas científicos relevantes para a sociedade de forma divertida e em ambientes descontraídos, o Dose de Ciência foi criado em junho de 2018. Já foram realizadas quatro edições do projeto que abordaram assuntos de várias áreas do conhecimento como: “Cérebros artificiais também enlouquecem!”; “Por que compro aquilo que não preciso com o dinheiro que não tenho?”; “A reviravolta das vacinas” e “Saúde mental de estudantes universitários”.