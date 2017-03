Curso sobre tÃ©cnicas de oratÃ³ria acontece em abril na Capital

Cidade Curso sobre técnicas de oratória acontece em abril na Capital

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Ser um bom orador é um desafio que requer empenho e disciplina. A boa oratória não é um talento nato, é conquistada com planejamento, treino intenso e muita prática. Por isso, para desenvolver essa habilidade é preciso se capacitar. A Brasil In Company promove nos dias 3,4 e 5 de abril um curso de oratória em Campo Grande.

O curso ensinará diversas técnicas de como ser um bom orador e perder o medo de falar em público. O conteúdo programático se baseia em: diagnose; vencendo o medo; lidando com o improviso; métodos de leitura; técnicas e métodos de memorização; gestos e postura; comportamento no palco; exercícios práticos; interagindo com recursos áudios visuais.

Ricardo Ortiz é o palestrante do curso, que é jornalista, radialista e mestre de cerimônia, com uma vasta experiência na área.

Um profissional que domina a oratória tem um valioso recurso de persuasão, bem como transmite credibilidade e consegue influenciar pessoas. A boa comunicação é um pré-requisito no mercado de trabalho. Funciona como um reflexo de personalidade forte e segura, atributos importantes para um líder.

A habilidade de falar e influenciar pode ser utilizada em reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, discursos de formatura, negociações, vendas, entre muitos outros casos. A oratória é uma poderosa ferramenta sempre que se faz necessário o convencimento ou entretenimento de um público, seja ele composto de uma, dez ou 100 mil pessoas.

Serviço- O curso ocorrerá nos dias 3,4 e 5 de abril, das 18h50 às 22h30, na Rua Antônio Maria Coelho, 1631. A inscrição custa R$ 200,00 e R$ 170,00 para estudantes, podendo ser pago em até 3 vezes no cartão de crédito. Mais informações pelo telefone (67) 3029-3799 e (67) 99281-3434.