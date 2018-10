Senai Curso superior da Faculdade Senai é o melhor de MS no Enade e está entre os 15 melhores do País

O curso superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, oferecido pela Faculdade Senai de Campo Grande, obteve a melhor nota de Mato Grosso do Sul entre as instituições avaliadas pelo Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) e ficou entre os 15 melhores do Brasil. Com nota 4, em uma escala que vai de zero a 5, o curso deixou para trás, em nível nacional, outros 46 avaliados em todo o País.

Na avaliação do gerente do Senai de Campo Grande, Helio Pereira Vilaça, o resultado é motivo de muito orgulho e o reconhecimento de um bom trabalho realizado pela instituição.

“Reforça o posicionamento do Senai de Mato Grosso do Sul como instituição de Ensino Superior. Nossa missão é atender com qualidade e contamos com um corpo docente de excelência, além da infraestrutura de ótima qualidade. Mesmo figurando com a melhor nota do Estado, ainda temos alguns pontos a melhorar para que na próxima avaliação alcancemos a nota máxima”, afirmou.

A coordenadora pedagógica do ensino superior da Faculdade Senai de Campo Grande, Rosangela Vargas Cassola, comemorou o resultado, destacando o bom trabalho realizado pela instituição, que é referência em Mato Grosso do Sul.

“Muitas empresas do Estado nos procuram pedindo indicações de profissionais que estudaram aqui porque sabem da qualidade da nossa formação, então acredito que o principal diferencial é essa credibilidade de um diploma Senai no mercado de trabalho. A nota 4 no Enade só reforça que estamos no caminho certo”, declarou.

O coordenador do curso de superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial na Faculdade Senai da Capital, Joe Schmitz, explicou que na prova são avaliados os seguintes itens: desempenho do estudante (nota dos conceitos do Enade e nota de indicadores); corpo docente (nota da quantidade de professores mestres e doutores e regime de trabalho); e a percepção do aluno (nota de como o aluno percebe o curso e a nota referente à didática pedagógica, infraestrutura e instalações e as oportunidades de ampliação da formação).

“O bom resultado que obtivemos é atribuído em primeira instância à faculdade, aos professores e acadêmicos. Por conta da dedicação dos professores na orientação dos acadêmicos e da vontade destes alunos em aprender é que alcançamos a nota 4. Agora temos de trabalhar ainda mais para manter a qualidade do ensino e aprimorar nossos processos educativos a cada dia”, finalizou Joe Schmitz.