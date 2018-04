Graduação Cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda promovem hoje (19) evento em alusão ao Dia do Índio

Em alusão ao Dia do Índio, comemorado nesta quinta-feira (19), os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) irão promover, a partir das 9h30, no anfiteatro do bloco B do campusTamandaré, o evento “Dia do Índio – identidade e patrimônio cultural”.

Realizada em parceria com os projetos de extensão Agência Mais Comunicação, Click Verde e Rádio Z, a ação trará uma palestra com o professor Dr. José Sarmento, que integra a equipe do Núcleo de Estudos e Pesquisas da População Indígena (NEPPI), com o tema “Eu, o outro e tantos outros”.

Além disso, também serão promovidos debates e o lançamento do videodocumentário “Educação Indígena – importância para a comunidade”, produzido pelos extensionistas dos projetos. Na data, também será gravado uma edição especial do programa “Rádio Z” veiculado na FM Educativa UCDB 91,5 com a participação dos acadêmicos indígenas. O evento contará com a presença de Genilson Flores, representando a etnia Kinikinau.

Foi escolhido em 19 de abril de 1940, para se comemorada a cultura indígena em homenagem ao Primeiro Congresso Indigenista Interamericano. O objetivo deste congresso era de reunir líderes das diferentes regiões do continente americano e para zelar pelos seus direitos.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.