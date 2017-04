Saúde Dentistas avaliam alunos de escola da Reme para tratamento gratuito

Alunos com idade entre 11 e 16 anos da escola municipal José Mauro Messias – Poeta das Moreninhas, no bairro Moreninha 4, passarão por uma triagem nesta quinta-feira (28), realizada por um grupo de seis profissionais que integram o grupo ‘Dentistas do Bem’, que desenvolve um trabalho social em todo o país. O objetivo é fazer uma avaliação bucal e oferecer tratamento dentário gratuito aos casos mais graves.

Pelo menos mil alunos passarão pela avaliação, segundo a coordenadora do grupo em Campo Grande, a dentista Marcia Cristina Tezeli. Ela explica que, apesar do foco ser os alunos, a comunidade do bairro também é convidada a ir até a unidade escolar passar pela avaliação, que acontecerá até às 16 horas, na unidade escolar.

Marcia Cristina explica que a triagem consiste em uma avaliação visual para verificar a condição odontológica do aluno. Também é feita uma análise socioeconômica, já que o grupo dá preferência ao atendimento de pacientes de baixa renda.

Após a avaliação, as informações são encaminhadas ao escritório central do 'Dentistas do Bem', em São Paulo e, no máximo em 20 dias, os alunos selecionados são avisados. Eles ganham tratamento dentário até os 18 anos, realizado pelo grupo de Campo Grande, que hoje conta com 151 dentistas.

O grupo foi criado em 2009, e a triagem ocorre uma vez por ano, em dezenas de cidades do Brasil, além de 14 países. Ao todo já foram atendidos 656 pacientes desde a criação do grupo.

A coordenadora do grupo afirma que a intenção é selecionar os casos mais graves, em que os pacientes não têm condições financeiras para custear o tratamento. “É difícil até para o poder público ajudar essas pessoas, por isso buscamos contribuir”, ressalta.

Ela diz que muitos jovens têm dificuldade em conseguir o primeiro emprego quando apresentam problemas odontológicos graves. “Eles ficam retraídos, com a autoestima baixa e é uma satisfação ajudá-los nessa reinserção social”, comenta a dentista.

Para a diretora da escola José Mauro Messias, Renata Junqueira, a oportunidade de receber o grupo de dentistas na unidade é uma satisfação. “Temos crianças muito carentes no bairro, e para elas isso será um presente, já que a nossa qualidade de vida também depende da saúde bucal”, diz.