Polícia DERF apreende joias e dinheiro, furtados no Estrela do Sul

Policiais da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (DERF) conseguiram recuperar nesta quinta-feira (19), vários objetos que foram furtados em uma residência no bairro Estrela do Sul, na quarta-feira (18).

De acordo com o delegado Reginaldo Salomão, assim que foi registrada a ocorrência do furto qualificado, no dia 18 de janeiro, uma equipe de investigação foi designada a apurar os fatos, realizando diligências ininterruptas na região do Bairro Estrela do Sul, onde obteve informações de que Osiel Ferreira Da Rocha Junior (22) teria sido um dos autores do furto e que estaria na posse de uma motocicleta da marca Hornet, placas NRX 2692, também produto de furto.

Os policiais então foram até a residência de Osiel Junior, que confessou ter praticado o crime na companhia de Jeferson da Silva Barbosa (29). Com Junior foram apreendidos três relógios dourados, dois relógios prateados, um relógio preto, um relógio rosa e uma corrente fina.

Já com Barbosa, foram encontrados sete relógios de pulseira preta, nove relógios de pulseira prateada, um relógio led e R$ 3.650,00. Diante dos fatos, Osiel Junior e Jeferson Barbosa foram presos por furto majorado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

Em relação aos demais objetos furtados na residência, os dois indivíduos informaram que teriam vendido para um ourives no centro de Campo Grande. Os policiais então foram até o local e prenderam em flagrante por receptação, Maycon Rodrigo Alves De Lima (31) e com ele foram apreendidos quatro alianças, três anéis, três pares de brincos, três pulseiras, que ele comprou dos autores do furto por R$ 9 mil.

Por não possuir antecedentes criminais, foi arbitrada fiança de três salários mínimos para Lima. Já Junior e Barbosa, por possuírem uma extensa ficha criminal, ficaram presos e após audiência de custódia deverão ser encaminhados ao sistema prisional. Todos os objetos recuperados foram devolvidos à vítima.