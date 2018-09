Vestibular Desafio UCDB 2018 está com inscrições abertas

Inscrições podem ser feitas até 8 de outubro Foto: UCDB

As inscrições para o Desafio UCDB 2018 já estão abertas e podem ser feitas pelo site até o dia 8 de outubro. As provas serão realizadas nos dias 20 e 21 do mesmo mês. Os alunos que obtiverem os melhores resultados serão contemplados com bolsas de estudo de 50% a 100% para cursos de graduação da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a partir do primeiro semestre do ano que vem.

Um dos diferenciais do Desafio UCDB é oferecer a oportunidade de concorrer às bolsas dentro da sua própria escola, aumentando as chances de ganhar — para isso, é necessário que o estabelecimento de ensino seja conveniado à universidade e tenha, no mínimo, 50 inscritos. Dessa forma, a escola torna-se um polo e é concedida uma bolsa de estudo para cada um deles, entregue ao aluno com melhor desempenho na prova.

Podem participar estudantes regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio de escolas públicas e privadas de Campo Grande e de cidades vizinhas conveniadas à UCDB. Também podem participar alunos de cursinhos preparatórios para vestibulares das escolas conveniadas, desde que o candidato tenha concluído o ensino médio. Caso a escola tenha menos de 50 inscritos, os alunos são direcionados ao Polo UCDB e concorrem a três bolsas de 50%, 75% e 100%.

No Desafio UCDB será aplicada uma prova com 62 questões de múltipla escolha nas disciplinas: Língua Portuguesa, Literatura, Química, Biologia, Física, História, Geografia, Conhecimentos Gerais, Matemática, Língua Estrangeira - Inglês/Espanhol e uma Redação, que é eliminatória. O valor da inscrição será de R$ 15 por candidato.

Mais informações podem ser obtidas por meio do número: (67) 3312-3399.