EMPREENDEDORISMO Dia da Micro e Pequena Empresa irá mapear principais desafios dos empreendedores Sebrae/MS comemora a data com mutirão de visitas às micro e pequenas empresas nesta quinta-feira (3)

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Para celebrar o Dia da Micro e Pequena Empresa, instituído em 5 de outubro de 1999, o Sebrae realiza em todo o país uma ação nesta quinta-feira (3). Em Campo Grande (MS), às 8h30 na Praça Ary Coelho, os colaboradores da instituição vão às ruas visitar diversos empresários de pequenos negócios a partir da região central da cidade.

“O Sebrae vai às ruas parabenizar os pequenos negócios, que são os principais geradores de empregos no país. Além disso, o ‘mutirão’ busca nos conectar aos nossos clientes e atender suas reais necessidades, nos colocando à disposição. A intenção é entregar depois possíveis soluções para os desafios destes empresários”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

A ação tem como intuito gerar proximidade com o empresariado local e estabelecer um relacionamento com proposição de oportunidades que promovam melhorias e fortalecimento dos pequenos negócios locais. Durante o dia 3, data definida como grande marco para as comemorações em todo país, os colaboradores do Sebrae vão atender o público com orientações empresariais, além de realizar um mapeamento dos principais desafios que cada empresário enfrenta e quais as soluções mais indicadas para resolver cada diferente situação.

No Brasil, os pequenos negócios representam 99% do total de empresas privadas, ou seja, 14 milhões de empreendimentos. Esses negócios empregam 55% do total de trabalhadores com carteira assinada e são responsáveis por 27% do PIB. Os números mostram a força das micro e pequenas empresas (MPE) para o desenvolvimento econômico e social do país.

Mais informações

No hotsite www.sebrae.com.br/valorizeopequenonegocio, o público interessado poderá acessar palestras e conteúdos relacionados a inovação e empreendedorismo. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800, de segunda à sexta-feira, das 08h às 18h.

Serviço

Mutirão - Dia da Micro e Pequena Empresa

Data: 3 de outubro (quinta-feira)

Hora: 8h30

Local: Praça Ary Coelho, localizada na Rua 14 de julho, Centro, Campo Grande (MS).