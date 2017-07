Promoção Dia do Amigo tem chopp de presente no Madero "Promoção nas redes sociais é exclusiva para o dia 20 de julho"

Foto: Reprodução web

Já pensou em aproveitar o Dia do Amigo com um chopinho gelado? No dia 20 de julho, Dia do Amigo, o Madero realiza uma ação pra lá de gostosa nas redes sociais: um post premiado que dá direito a um (01) chopp. Neste dia, o Madero irá publicar um post premiado no seu Facebook e Instagram para celebrar aamizade. Quem for até um dos quase 100 restaurantes da rede para o almoço ou jantar, pedir um prato principal e apresentar o post que estará nas redes sociais, ganha na hora um chopp na caneca congelada. A promoção será válida apenas hoje (20).

“O Madero acredita que felicidade é ter um bom amigo para compartilhar a vida e desfrutar experiências saborosas. Por isso, nada melhor do que comemorar o Dia do Amigo proporcionando aos nossos clientes um momento especial, saboreando um dos nossos maiores sucessos, que é o chopp na caneca congelada”, conta Leandro Lorca, diretor de marketing do Madero.

Para participar, é preciso ir até o Steak House Madero Shopping Campo Grande apresentar o post impresso ou direto no smartphone, e pedir por uma carne, massa ou sanduíche. (Com assessoria).