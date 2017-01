Esporte Diretor da Funesp recebe representantes do futebol do Estado

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra recebeu técnicos e dirigentes do futebol de Mato Grosso do Sul na última segunda-feira (09) em seu gabinete. Na ocasião, foi apresentado ao calendário do Campeonato Estadual 2017 de Futebol que deve começar no dia 28 de janeiro e terminar no final de abril, período estipulado pela CBF para os campeonatos regionais.

Na reunião estavam o presidente da Federação de Futebol de MS, Francisco Cezário e o vice presidente da Federação, Marcos Tavares, além dos presidentes do Novoperário, Américo Ferreira, do Comercial Esporte Clube, Valter Mangini, do Clube de Esportes União/ABC, Fábio Henrique Vicente da Silva e do Operário Futebol Clube, Estevão Petrallás.

Nesta primeira visita foram abordados também temas relacionados ao futebol amador, liberação do Estádio Jacques da Luz e parcerias em eventos buscando ampliar a atuação do futebol em todo o Estado.

Para Rodrigo Terra a visita é uma mostra de amizade e cordialidade entre as partes interessadas em desenvolver o esporte em Campo Grande. “Estamos de portas abertas recebendo as entidades que buscam melhorar e promover o esporte em nossa Capital”.

Sobre o Campeonato

Doze clubes devem lutar pelo título. Operário, Comercial, Ivinhema, Corumbaense, Naviraiense, Águia Negra, Novoperário, Serc, Costa Rica, União/ABC, Mundo Novo e o atual campeão, Sete de Dourados.