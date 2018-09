Universidade Diversos temas são abordados no último dia do Ciclo de Palestras de Ciências Biológicas

Foram três dias de eventos Foto: UCDB

“Utilização da Geotecnologia no Mapeamento da Bacia do Alto Paraguai”, “Gestão de Recursos Hídricos nos Ambientes Urbanos”, “Programa Manancial Vivo: Bacia no Guariroba Preservação e Monitoramento da Qualidade da Água” e “Produção de Conteúdo Audiovisual e Divulgação de Biodiversidade em Ambiente Aquático” foram os temas abordados no encerramento do Ciclo de Palestras de Ciências Biológicas na quarta-feira (5), na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

O professor da Católica, Fernando Jorge Corrêa Magalhães Filho destacou os diversos tipos de uso da bacia hidrográfica no ambiente urbano e como é o impacto hoje do nosso sistema de gestão de saneamento dentro do ciclo da água da bacia hidrográfica, que depois de ser utilizada volta para o ambiente.

Ele mostrou algumas opções de como é possível melhorar essa situação, como pensar no reuso do esgoto doméstico como algo possível, usando tecnologias como filtros com plantas e outras técnicas baseadas em solo, água e planta que tem uma capacidade de reter e remover melhor poluentes.

O evento multidisciplinar ainda teve também minicursos no período vespertino e finalizando a noite com palestra do professor José Sabino. “Acho que a temática que o curso de Ciências Biológicas está abordando esse ano é bem interessante, pois se trata de um assunto em comum de várias áreas e acaba unindo vários cursos, assim como as pessoas em geral devem se unir para tratar desse assunto, porque como vimos na palestra, quando se trata do mundo não existe um ‘não é da minha conta’. Estamos na mesma casa, o mesmo ambiente, então é responsabilidade de todos esse cuidado”, comentou o ex-acadêmico que veio prestigiar o evento, Matheus Jardim dos Santos.

Texcto sob a supervisão de Gilmar Hernandes