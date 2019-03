DENGUE Dos 17 imóveis vistoriados em Campo Grande, 16 têm focos do mosquito Aedes aegypti

Vistoria foi no Guanandi e Aero Rancho Foto: ASCOM

Equipes da prefeitura de Campo Grande realizaram neste fim de semana um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya nos bairros Guanandi II e Aero Rancho. A ação que contou com cerca de 70 agentes de combate a endemias, resultou no recolhimento de mais cinco toneladas de entulhos.

Conforme o balanço da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), 2.997 imóveis foram inspecionados, 2.248 depósitos e 289 focos eliminados. Conforme a CCEV, 17 imóveis que estavam abandonados foram abertos com auxílio do chaveiro e foram encontrados focos do mosquito Aedes aegypti em 16.



De acordo com o assessor técnico da coordenadoria, Lourival Araújo, há uma grande preocupação com caixas d’agua e vasos sanitários que ficam destampados. “Em dois imóveis, encontramos uma quantidade muito grande de focos em caixas d’água, pias, vasos (sanitários), entre outros reservatórios. Infelizmente, isso se torna uma preocupação justamente porque até então não era possível fazer o trabalho de vistoria nestes locais”, disse.



Segundo dados do Serviço de Vigilância Epidemiológica da Sesau, até o dia 19 de março deste ano, foram notificados 12.991 e confirmados 2.805 casos de dengue em Campo Grande. Foram registrados, em igual período, 215 casos de zika e 112 casos de ckikungunya. Os bairros Jardim Noroeste, Veraneio, Chácara dos Poderes, Centro-Oese, Los Angeles, Aero Rancho e Maria Aparecida Pedrossian, respectivamente, apresentam alta incidência de casos de dengue.