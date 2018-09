UCDB Dose de Ciência propõe debate sobre vacinação nesta quinta-feira

Evento é aberto ao público em geral Foto: UCDB

Apesar das campanhas, das matérias jornalísticas alertando para surtos de doenças e das atividades promovidas pelos posto de saúde, a cobertura vacinal no Brasil não vem atingindo as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Mas por que isso acontece? Por que há desinteresse da população na imunização? E há mesmo a necessidade de vacinar-se contra doenças?

A discussão que interessa a todos será o tema da terceira edição do projeto Dose de Ciência, promovido pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Com a presença de dois professores especialistas, Ricardo Martins dos Santos e Luana Silva Soares, o debate terá como tema “A reviravolta das vacinas” e acontece nesta quinta-feira (27), no Hook Beers Park (Avenida Afonso Pena, 5.800), a partir das 19h.

O debate será conduzido pelo Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, Gillianno Mazzetto, e terá início com os mitos e verdades a respeito das vacinas.

Luana é coordenadora do curso de Biomedicina da Católica. “Quero apresentar os principais mecanismos envolvidos na proteção mediada pelas vacinas. Com a imunização, já conseguimos a erradicação da varíola, nos anos 1970, da poliomielite no Brasil (último caso em 1989) e eliminação da febre amarela urbana em 1942”, citou. Para a docente, as pessoas têm a falsa sensação de que não é preciso mais se vacinar, pois a doença já “desapareceu”. Uma outra crença é de que as vacinas são prejudiciais ao organismo e, sobre isso, existem movimentos antivacinas.

Ricardo é professor de Biologia, Medicina Veterinária e Nutrição e fará o contraponto. “Defendo que as pessoas não precisam vacinar. Pretendo destacar a segurança para a saúde sem vacinação e ainda fundamentar como nós podemos nos tornar área livre do agente infeccioso sem vacinação”, adiantou o docente. Ele relembra estudos que ligam a vacinação ao surgimento de doenças: “Em 1998, o pesquisador Andrew Wakefield observou a relação do autismo com crianças vacinadas contra a tríplice viral”. Segundo ele, há muitas notícias falsas envolvendo a vacinação e é preciso esclarecimento.

O Dose de Ciência é um projeto que busca levar discussões científicas de interesse da sociedade para ambientes abertos ao público em geral. De foram descontraída, os debatedores apresentam seus pontos de vista e estão abertos a perguntas e intervenções dos participantes. As duas primeiras edições abordaram a neurociência e o consumismo.