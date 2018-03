Mestrados e Doutorados Doutoranda da UCDB avalia qualidade de vida de gestantes e o enfrentamento de problemas

Programa de Pós-Graduação em Psicologia (Mestrado e Doutorado) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) realizou nesta quarta-feira (14) a defesa de tese da doutoranda Ceny Longhi Rezende.

A pesquisa desenvolvida por ela, sob orientação da professora Dra. Heloísa Bruna Grubits, abordou o tema “Qualidade de vida e estratégias de coping de gestantes de alto risco e risco habitual”.

Durante a defesa da tese, realizada no bloco da Biblioteca Pe. Félix Zavattaro, a doutoranda discorreu sobre o estudo que realizou. Segundo ela, trata-se de uma análise comparativa e qualitativa de corte transversal referente as experiências das mulheres que se encontram no segundo e terceiro trimestre de gestação.

“Meu objetivo de estudo geral foi avaliar a qualidade de vida das gestantes e as estratégias de enfrentamento aos problemas vivenciados durante a gravidez aplicadas por elas”, ressaltou Ceny.

Participaram da banca avaliadora, além da Dra. Heloisa, os professores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) Dr. José Carlos Rosa Pires e Dra. Lourdes Missio, a docente da UCDB Dra. Liliana Guimarães e a Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da Instituição, Dra. Luciane Pinho.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.