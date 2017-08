Saúde Dráuzio Varella vem a Capital participar de palestra sobre estresse

Dráuzio Varella Foto: Reprodução/Web

A Santa Casa de Campo Grande realiza na próxima quinta-feira (3), no Teatro Dom Bosco, a palestra “Estresse”, a partir das 19h, com a presença de Dráuzio Varella, pela primeira vez na Capital. O encontro é organizado pelo Núcleo de Eventos da instituição. Ao término da palestra, Dráuzio irá autografar os livros de sua autoria.

O objetivo da palestra é motivar as pessoas a adquirirem um pensamento de qualidade ampla envolvendo todos os aspectos de sua vida e do trabalho. Pessoas com uma visão assim sabem gerenciar a vida e a carreira para reduzir o estresse, reduzir as distrações, acidentes no trabalho e alcançar uma melhor qualidade de vida e maior produtividade.

Os ingressos custam R$ 125 inteira e R$ 62,50 para idosos e estudantes. O valor pode ser parcelado em até seis vezes no cartão de crédito. Os convites estarão à venda até quarta-feira (2), no site da Santa Casa (https://eventos.santacasacg.org.br/). O dinheiro arrecadado será revertido para melhorias do setor de pediatria do hospital.

O Teatro Dom Bosco fica na Av. Mato Grosso, nº 227, Centro.