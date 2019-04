Editais Edital: Comitê de Extensão da UCDB

Edital Progex 001/2019 Foto: UCDB

EDITAL 001- PROGEX

ELEIÇÃO PARA COMPOR O COMITÊ DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO

A Pró-Reitoria de Graduação e Extensão - PROGEX, no uso de suas atribuições, torna público o presente Edital de Eleição para compor o Comitê de Extensão da Universidade Católica Dom Bosco e convida os docentes da UCDB para inscrever candidaturas, de acordo com os requisitos, procedimentos, prazos e critérios estabelecidos a seguir:

Da Eleição

1.1. Ficam abertas as inscrições para registro de candidaturas de docentes para a composição do Comitê de Extensão da Universidade Católica Dom Bosco, referentes às vagas para cada área do conhecimento abaixo discriminadas, para o primeiro e segundo mais votados, respectivamente:

1.1.1 Ciências Agrárias e Veterinária (01 suplente)

1.1.2 Ciências Humanas (01 suplente)

1.1.3 Comunicação Social e Design (01 titular e 01 suplente)

1.1.4 Ciências Sociais e Aplicadas (01 suplente)

1.1.5 Computação e Engenharias (01 suplente)

Dos requisitos para inscrição

2.1. Para inscrição o candidato deve:

2.1.1. Estar em exercício no cargo de docente da Educação Superior na UCDB, com titulação mínima de especialista.

2.1.2. Estar vinculado com aulas-hora na área de conhecimento que se candidatou.

Documentação necessária

3.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo 1);

3.2. Currículo Lattes.

Do prazo de inscrição dos registros de candidatura

4.1. Os documentos deverão ser entregues na Área de Programas e Projetos de Extensão, Bloco da Biblioteca, em horário de atendimento, entre os dias 08 a 23 de abril de 2019;

4.2. A Comissão Eleitoral analisará as inscrições e declarará o deferimento ou indeferimento dos registros de candidaturas no dia 25 de abril de 2019, quando será divulgada relação dos candidatos à composição do Comitê de Extensão;

4.3. Do ato de deferimento ou indeferimento do registro das candidaturas cabem recursos à Comissão Eleitoral, que deverão ser entregues na Área de Programas e Projetos de Extensão em horário de atendimento no dia 29 de abril de 2019.

Do mandato

5.1. O mandato dos integrantes do Comitê de Extensão será de dois anos, sendo permitida uma única recondução por igual período.

5.2. Após resultado das eleições, os novos membros passarão pelo período de transição participando das reuniões como ouvintes, sem direito a voto até a posse oficial.

5.3. Considerar-se-á transição, o período de Julho a Novembro/2019, sendo conduzida posse oficial, através de Portaria Institucional.

5.4. Ocorrendo vacância de membro do Comitê de Extensão, será empossado o suplente da respectiva área, até a data da nova eleição a ser convocada pelo Reitor da Universidade Católica Dom Bosco.

5.5. Segundo o Regimento do Comitê de Extensão perde o mandato, mediante reconhecimento expresso de vacância pelo Comitê de Extensão, o membro que, tendo sido convocado, faltar sem justificativa formal prévia, por escrito, a duas reuniões consecutivas ou quatro reuniões alternadas.

Do voto do Colégio Eleitoral

6.1. O voto é livre, secreto, facultativo e direto.

6.2. Para a eleição do presente Edital, o Colégio Eleitoral é formado pela totalidade dos docentes lotados nas respectivas áreas.

Da campanha

7.1. A campanha eleitoral de cada candidato poderá ser iniciada imediatamente após aceitação e registro da candidatura, incluindo reuniões, discussões, explanações, debates com outros candidatos e outros meios legais disponíveis.

Da votação.

8.1. A votação para os membros do Comitê de Extensão da Universidade Católica Dom Bosco será realizada de 15 a 19 de maio de 2019, por voto eletrônico, pelo Sistema Integrado de Informações Docentes.

8.2. Após encerramento da votação, será lavrada a Ata Circunstanciada, na qual deverá constar a descrição do processo de eleição e o número total de eleitores.

Da apuração dos votos

9.1. A apuração terá início no dia seguinte ao término da votação.

9.2. Serão aceitos os candidatos de cada área de conhecimento (conforme item 1) que obtiverem o maior número de votos.

9.3. A publicação do resultado oficial somente será divulgada no site da UCDB;

9.4. Serão eleitos como titulares os candidatos que obtiverem o maior número de votos e, para suplência, será eleito o segundo candidato mais votado da respectiva área.

9.5. Em caso de empate entre candidatos, o desempate se fará pelo estabelecido no Regimento do Comitê de Extensão de acordo com o artigo 2º §2: “é eleito aquele que tiver participado de mais projetos de extensão nos três anos anteriores ao da eleição; persistindo o empate, considera-se eleito o candidato com maior tempo de trabalho na instituição”.

Das disposições gerais

10.1. A Comissão Eleitoral será nomeada pela Pró-Reitoria de Graduação e Extensão – PROGEX.

10.2. Qualquer candidato poderá recorrer do resultado da eleição à Comissão Eleitoral, no prazo de 24 horas.

10.3. Os eleitos não receberão remuneração ou hora-aula pelas atividades exercidas no Comitê de Extensão da Universidade Católica Dom Bosco.

10.4. Os casos omissos serão discutidos pela Comissão Eleitoral e pela PROGEX.

Campo Grande, 05 de abril de 2019.

Profa. Dra. Rúbia Renata Marques

Pró-Reitora de Graduação e Extensão

Universidade Católica Dom Bosco

ANEXO 1

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DO COMITÊ DE EXTENSÃO

I – IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:

1.1 Nome completo: ________________________________________________________

1.2 Email:_________________________________________________________________

1.3 Contatos telefônicos: ( )____________________ / ( )___________________

II – INFORMAÇÕES PARA O CARGO

2.1 Docente no(s) curso(s) : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2 Área do conhecimento para a qual se candidata:

( ) Ciências Agrárias e Veterinária

( ) Ciências Humanas

( ) Comunicação Social e Design

( ) Ciências Sociais e Aplicadas

( ) Computação e Engenharias

______ /______/_______ Campo Grande, MS

______________________________________

Assinatura do(a) candidato(a)