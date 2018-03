Em blitz na Afonso pena, Semu orienta onde buscar ajuda em casos de violência

A esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho foi o local escolhido pela equipe da Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu) para realizar uma blitz com informações sobre a violência doméstica. Neste dia 8 de março, data escolhida para se comemorar o Dia Internacional das Mulheres, o grupo dedicou a manhã para informar a população.Com a entrega de mil panfletos, os funcionários da Semu buscaram fazer as pessoas refletirem sobre políticas publicas para as mulheres, as lutas dos movimentos feministas por igualdade de direitos, a participação das mulheres na política e principalmente o combate a violência contra a mulher.

Subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini pontuou que é importante comemorar a data, mas fundamental dizer que estamos dando um basta a violência.

“Nesse dia 8 de março, as homenagens são bem vindas, mas devemos fazer um dia de reflexão e dizer a todas as mulheres que nós podemos e devemos mais. Nós queremos participação e corrigir desigualdades entre homens e mulheres, queremos que as mulheres tenham condições e acesso a uma saúde plena e de qualidade. Queremos que a educação seja inclusiva e não sexista. Temos uma pauta extensa, mas podemos resumir em respeito”, disse.

Vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Iacita Azamor Pionte, completou afirmando que a data é de reflexão. “Nós temos esse dia como um dia de reflexão, de repensar, de discutir políticas voltadas para o empoderamento da Mulher, temos a Casa da Mulher Brasileira, temos melhorado os índices de violência conta a mulher, mas ainda temos muito a progredir nesse sentido. Então temos que pensar políticas visando avanços.”, afirmou.Durante a blitz foram entregues cerca de mil panfletos com informações de onde as mulheres podem buscar ajuda, em caso de violência. E dados importantes para conscientizar a população.

No Brasil a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada e a cada 1h30 ocorre um feminicídio.

Em Campo Grande, a Casa da Mulher Brasileira oferece os principais serviços especializados de atendimento às mulheres, visando um atendimento integral à mulher vítima de violência. Do total de 232 servidores da Casa, 106 são da Prefeitura.

A Casa da Mulher Brasileira está localizada na Rua Brasília, s/n, Jardim Imá. O telefone para contato é 3314-7550.

Onde buscar ajuda?