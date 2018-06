Interação Em cervejaria, Dose de Ciência propõe momento descontraído para troca de conhecimentos

Já pensou em conversar sobre os temas mais atuais da ciência tomando aquela gelada? Pois é, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e a Cervejaria Prosa te convidam para viver esse momento, trocar experiências e aprender mais com especialistas de várias áreas do conhecimento por meio de um bate-papo descontraído. O encontro é chamado “Dose de Ciência” e será nesta quinta-feira (28), às 18h, na sede da Cervejaria — Rua Alagoas, nº901, Bairro Jardim dos Estados.

Como assunto central essa primeira edição do evento traz “Cérebros artificiais também enlouquecem!”. A discussão será promovida pelo Núcleo de Análise do Comportamento e Neurociência (NACNeuro) da UCDB e, na data, o tema vai ser abordado por dois profissionais que integram o grupo de pesquisa: o psicólogo Me. Ricardo Tiosso e o Dr. Hemerson Pistori, cientista da computação, professor da Católica e coordenador do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Visão Computacional (Inovisão).

Ambos vão trazer à tona a união de novas tecnologias com a psicologia e com a psiquiatria. Uma delas é um projeto de redes neurais que simula alucinações — foi desenvolvido um software semelhante ao cérebro humano capaz de mostrar o funcionamento dele quando há um erro de processamento na parte sensorial, o que faz a pessoa ouvir vozes, por exemplo. A partir do programa é possível entender como o processo acontece e desenvolver novas maneiras de reverte-lo.

De acordo com um dos coordenadores do NACNeuro, Dr. André Barciela Veras, o Dose de Ciência é aberto ao público e vem para promover a integração e a troca de conhecimento. “É uma ação para aproximar a academia da sociedade. Com o debate queremos unir esforços para que as pessoas se conheçam e possam saber mais sobre a área que a outra trabalha, isso pode resultar até em novos projetos de pesquisa em conjunto”, comentou.