Dia das Crianças Em comemoração ao Dia das Crianças três municípios de MS recebem o Lazer nas Cidades

O Lazer nas Cidades estará com diversas atividades em comemoração ao Dia das Crianças, os municípios de Pedro Gomes, Bela Vista e Sete Quedas recebem a Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla), da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), nesta semana.

Os brinquedos da Uepla estão hoje (9.10) no município de Pedro Gomes, à 317 Km da Capital, levando diversão para as crianças no Espaço da Cultura, localizado na Travessa São Francisco, s/nº Centro. As atividades terminam às 17h.

Nesta quarta-feira (10.10), o Lazer nas Cidades estará na região Sudoeste do Estado, no município de Bela Vista. Os brinquedos infláveis da Uepla serão montados na EM Jarbas Passarinho (rua Simão Coelho s/nº Antonio João, das 13h às 16h.

O município de Sete Quedas localizado no Sul de MS também receberá o Lazer nas Cidades. A festa do Dia das Crianças será na sexta-feira (12.10) no Centro Poliesportivo José Valci de Araújo, situado na rua Monteiro Lobato, 675, das 8h às 17h.