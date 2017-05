Cidade Em nova fase, candidatos são convocados pela prefeitura para concurso

Edital publicado na página 2 da edição desta segunda-feira (08) do Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, traz a convocação de 109 candidatos aprovados no Concurso Público de Provas para Cargos da Agência Municipal de Prestação de Serviços à Saúde, para dar prosseguimento ao processo de seleção suspenso desde 2016, por determinação da Justiça.

De acordo com a publicação, houve a exclusão do item 6 do Edital 03/01/2016 e seus subitens, que previa a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) por parte dos candidatos. À época, alguns candidatos recorreram à Justiça quanto a esta exigência do teste e o concurso acabou sendo suspenso através de uma liminar, o que gerou um impasse.

Os candidatos convocados neste edital para participar do Curso Introdutório devem se apresentar na Escola de Governo (EGOV) – localizada na Avenida Ernesto Geisel n. 4009, bairro Amambaí.

O Curso Introdutório, de caráter eliminatório e classificatório, será ministrado aos candidatos ao cargo de Agente de Combate às Endemias, na proporção de 05 (cinco) candidatos para cada vaga oferecida.

O objetivo é desenvolver o nível de conhecimento teórico-prático necessário ao futuro desempenho das atribuições do cargo.

A relação nominal dos candidatos matriculados no Curso Introdutório, contendo as notas finais, em ordem alfabética, será publicada no Diário Oficial do Município – Diogrande, e nos endereços eletrônicos www.capital.ms.gov.br e www. fapec.org/concurso.

Cronograma

Horários Pré-matrícula

ata: 10/05/2017 Horário: 8h às 11h e 13h30min às 17h

Curso Introdutório

Data: 15/5/2017 Horários: 7h às 11h e 13h às 17h

Data: 16/5/2017 Horários: 7h às 11h e 13h às 17h

Avaliação

Data: 17/5/2017 Horário: 7h às 11h