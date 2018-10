Enem Empresas disponibilizarão ônibus nos dias 4 e 11 para realização da prova do Enem

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) montou uma operação especial para atendimento dos usuários e estudantes que utilizarão do Transporte Coletivo na realização da prova do ENEM/ 2018 (Exame Nacional do Ensino Médio), que acontecerá nos dias 4 e 11 de novembro.

Na operação especial serão mantidos três veículos extras com tripulação nos terminais Guaicurus, Bandeirantes, General Osório e Morenão para atender eventual demanda das 9h às 12h.

Neste mesmo sistema de trabalho serão mantidos dois veículos extras com tripulação nos terminais Aero Rancho, Guaicurus, Júlio de Castilhos, e Nova Bahia, para atender eventual demanda das 9h às 12h.

Sistema operacional das Linhas:

Na Linha 221 deverá circular com veículo das 9h às 19h e iniciar na UCDB, com intervalo de 45 minutos.

Linha 222 Tabela 01 – Operar com o plano funcional de Segunda/Sexta Tabela 02 – Operar com o plano funcional de Segunda/Sexta das 9h40min às 18h33min.

Linha 070 deverá manter dois veículos extras com tripulação na Uniderp Ceará, com destino aos terminais Morenão e Bandeirantes e a mesma quantidade com destino ao terminal General Osório, para atendimento preferencialmente a linha 070, a partir das 17h30min até às 18h30min.

Linha 074 – Manterá um veículo extra das para circular das 09h30 ao meio dia.