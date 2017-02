CAU/MS Encontro na Capital apresenta soluções para arquitetos e construtoras

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) realiza nesta segunda-feira (20) o I Encontro de Arquitetos Empreendedores e Construtoras para profissionais e acadêmicos da área, com o objetivo de esclarecer questões do crédito imobiliário e aprovação de projetos na prefeitura.

Para falar de “Oportunidade de negócios para arquitetos e construtoras no âmbito do crédito imobiliário na CAIXA”, participa do encontro o gerente executivo de habitação em Campo Grande (GIHABCG) da Caixa Econômica Federal, Mauricio Abreu Santa Cruz de Souza. O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca, contribuirá com o tema “Simplificação na aprovação de projeto”, apresentando também uma reestruturação administrativa da Semadur.

Cerca de 25% dos 2.600 registros do CAU/MS são de pessoa jurídica, o que mostra um índice considerável de arquitetos e urbanistas como responsáveis de empresas. O vice-presidente do CAU/MS, Eymard Ferreira, considera o encontro uma necessidade dos setores. “Os profissionais que atuam na arquitetura e na construção sentem falta de diálogo envolvendo estes temas, por isso convidamos estas instituições para participar”.

Participam do evento também representantes da Acomasul (Associação dos Pequenos Construtores de Mato Grosso do Sul), Sindicer (Sindicato das Indústrias de Cerâmicas do Estado de Mato Grosso do Sul) e Fecomércio/MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul).

Serviço – O evento começa às 16h30, na sede do CAU/MS, que fica na Rua Espírito Santo, 205, Jardim dos Estados. A participação é gratuita, para profissionais e acadêmicos. Mais informações pelo telefone: (67) 3306-7848. (Com assessoria)