Novidade EnduCrosso acontece durante Moto Road em Campo Grande

Este ano, o Moto Road traz uma emocionante novidade! Pela primeira vez em Campo Grande, será montada uma arena com toda a estrutura para o “Desafio EnduroCross Indoor” no Mato Grosso do Sul.

Com organização do experiente piloto de Enduro, Paulo Josué da Silva, desafio acontece nos dias 7, 8 e 9 de setembro, durante o Moto Road. Paulo explica que o EnduroCross é uma modalidade nova no Brasil e vem crescendo entre os pilotos que buscam aventura e desafios.

“O EnduroCross é uma mistura das provas de motocross e enduro, com uma pista menor e mais lenta que a do motocross, mas com os obstáculos artificiais, como pneus, pedras e madeiras, características do enduro”, explica o organizador.

Paulo esclarece que o EnduroCross não é uma modalidade para iniciantes, é mais para quem já tem experiência, equipamentos e motos mais resistentes. Segundo ele, a ideia do desafio “Desafio EnduroCross Indoor” surgiu quando o Moto Road fez o convite. “A estrutura irá contar com iluminação, área coberta para os pilotos, arquibancadas e cercado, oferecendo segurança e toda a preparação necessária para uma pista de EnduroCross”, ressalta.

Para o Desafio EnduroCross Indoor, serão permitidos inscritos a partir dos 18 anos e, por ser uma prova muito desgastante, será realizada uma qualificatória. “É preciso fazer um tempo mínimo para não atrapalhar a continuidade do circuito, e depois haverão as eliminatórias. Maiores de 50 anos deverão apresentar exame médico de capacidade”, declara Paulo.

O nível de dificuldade do desafio é médio. Para mais informações sobre a prova ou inscrições, acesse Desafio EnduroCross Indoor ou ligue 99908-3229 (whatsapp).