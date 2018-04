Terceira atração Entre as atrações, Festa Junina UCDB 2018 traz show de Hugo e Vitor

Dupla sertaneja, Hugo e Vitor, é mais uma das atrações da Festa Junina UCDB 2018 Foto: Divulgação

Junto com Marcos & Belutti e Max Moura e Cristiano, a dupla sertaneja Hugo e Vitor também vai marcar presença na Festa Junina UCDB 2018. Entre várias canções, os músicos trazem para o público o sucesso “Vou ter que superar” que já superou um milhão de visualizações no Youtube.

Na 12ª edição, a Festa Junina da UCDB é consolidada como a maior festa universitária de Mato Grosso do Sul, o evento será no dia 9 de junho, às 19h, no estacionamento do bloco A da Universidade Católica Dom Bosco.

Os convites para a festa podem ser adquiridos na Área de Relacionamentos (SeR) da UCDB, além de outros dois pontos de venda: Gugu Lanches e barbearia A Banca. O valor do primeiro lote é de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada).

A partir desta sexta-feira (6) até 11 de maio, interessados podem pagar R$ 30, no ingresso inteiro, por meio do lote promocional vendido pelas comissões de formatura da UCDB. Já os acadêmicos da Católica, poderão adquirir os convites por um valor menor — R$ 15, do dia 16 deste mês até 2 de maio. Nesse caso, as vendas serão feitas apenas no SeR.