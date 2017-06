Educação Escola na Capital realiza maratona do Enem com mais de 300 alunos

Faltando mais de 120 dias para o 5 de novembro, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) parecem estar longe. Mas, para quem busca uma vaga em um curso concorrido de uma universidade pública, nunca é cedo demais para revisar e fixar o conteúdo.

Por isso, o Colégio Salesiano Dom Bosco realiza nesta quinta-feira (29) a edição do 1º semestre da sua já tradicional Maratona do Enem. Está prevista a participação de 400 alunos do Ensino Médio e do cursinho preparatório para o Enem e Vestibulares.

A programação tem início às 14h30 com aulas de Geografia, Biologia, Atualidades, História, Língua Portuguesa e Redação, que, pela primeira vez, acontecerá no primeiro dia de prova. Uma das principais mudanças da edição 2017 do Exame. Após o intervalo, as aulas continuam com as disciplinas de Física, Química, Literatura e Matemática. O evento está previsto para terminar às 20h40.

Ao longo do ano, a cada 15 dias, os alunos realizam simulados no mesmo modelo das provas do Exame Nacional. Mas, com a mudança das provas para dois domingos seguidos (e não mais no sábado e domingo do mesmo final de semana), a Maratona terá uma segunda fase: Simulados Especiais nos dias 1º e 7º de julho, com o mesmo tempo, número de questões e divisão por áreas que o MEC aplica.

Serviço

Maratona - 29/06 das 14h às 20h40.

Teatro Dom Bosco - Avenida Mato Grosso, 227, Centro.

Simulado - 01/07 das 7h às 12h30 e 07/07 das 7h às 11h30, na sala do Cursinho Dom Bosco.