12 núcleos instalados Escola pública de futebol promove esporte e inclusão social

A manhã desse último sábado foi de festa para as crianças e jovens no Bairro Pioneira, onde o prefeito Marquinhos Trad inaugurou o 12º núcleo da Escola Pública de Futebol, que já atende mais de mil crianças em Campo Grande. O projeto realizado pela Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes – Funesp, conta com a parceria da Cooperativa Sicredi e apoio da Anita Calçados.Destacando pontos positivos do esporte, o prefeito afirmou que os benefícios ultrapassam a prática esportiva. “O Futebol não é apenas habilidade das pernas, é também obediência, dedicação, esforço e espírito coletivo. O projeto não é apenas a prática do futebol e o incentivo ao esporte, mas também é formação de cidadania, caráter e promove a inclusão social”, avaliou Marquinhos.

Em campo, o professor Ferrinho que como jogador defendeu mais de 6 equipes, vai ensinar e aperfeiçoar os jovens no futebol. “Estou muito feliz em poder participar deste Projeto, pois tenho uma boa experiência no trabalho de base e espero dar sequência ao que venho fazendo, que é ensinar estes jovens a jogar”, comentou.

Para as crianças a diversão está garantida, como disse Caio Oliveira Alexandre, 10 anos. “Eu gosto de tudo no futebol. Gosto de fazer gols, dar os passes e de me divertir”.

Observando o sobrinho jogar, Nivaldo Cosmos dos Santos também comemora a inauguração do novo núcleo do Projeto. “É cada vez mais importante garantir esporte às crianças, mesmo que eles não se tornem jogadores profissionais. Mas é fundamental para eles terem um exemplo, seguirem na vida para formar um bom caráter. E essa união entre as turmas também é legal porque mistura as crianças gerando a inclusão”.

Sobre o Projeto Escola Pública de Futebol

A Escola Pública de Futebol no Bairro Pioneira já está em funcionamento no campo localizado na Rua Joana D’arc, ao lado da Associação de Moradores. As aulas acontecerão todas as terças e quintas-feiras, das 8h30 às 10h30 e das 15h às 17h. Já as aulas aos sábados serão das 8h30 às 11h30. As inscrições estão abertas na biblioteca, em frente ao campo.

O projeto, que iniciou em abril deste ano pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), já funciona no Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz, Parque Tarsila do Amaral, Parque Sóter, Praça Elias Gadia, Praça Belmar Fidalgo, Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha, Campo da Sisep e Ginásio Guanandizão, além dos Distritos de Rochedinho e Anhanduí.