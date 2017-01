Educação Escolas da Capital começam a receber alimentos para a merenda

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

As escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) começaram a receber, nesta segunda-feira (23), os produtos que irão compor o cardápio da merenda escolar para o ano levito de 2017, que começa no dia 6 de fevereiro. A distribuição teve início às 8 horas, por meio de caminhões que pertencem à frota das secretarias da Prefeitura de Campo Grande.

Segundo o superintendente de Abastecimento Alimentar (Suali), Adauto Albineli, neste primeiro dia de entrega, 25 escolas receberão os mantimentos, totalizando 18 toneladas. Ao todo a Rede Municipal conta com 94 escolas.

Uma das primeiras entregas aconteceu na escola Consulesa Margarida Maksoud Trad, no bairro Estrela Dalva 1. Para o diretor da unidade, Vagno Nascimento, a entrega antecipada dos produtos, com mais de uma semana para o início do ano letivo, significa economia de tempo.

“A gente tinha que pegar carro emprestado para ir buscar e ficava horas esperando. Agora com a normalização da entrega não precisaremos mais perder a manhã de trabalho”, comentou.

Com a normalização da entrega, o diretor também comemora o fato de as unidades escolares poderem seguir o cardápio desenvolvido pelas nutricionistas à risca. “Agora os alunos voltarão a comer certinho, sem faltar nada”, destacou.

Os produtos como: arroz, feijão, sal, óleo, açúcar e farinha, além de carne e frango serão transportados ao longo do dia em quatro caminhões baú e duas caminhonetes. Nas escolas, a entrega está prevista para ser concluída na quinta-feira (26).

Na sexta-feira (27) será a vez das entidades cadastradas no Fundo Nacional de Educação (FNDE) receberem os mantimentos. A distribuição dos alimentos será concluída na próxima semana, com a entrega nos 99 Centros de Educação Infantil (Ceinfs).

“Estamos cumprindo o compromisso de que em nossa gestão nenhum diretor precisará ir até a Suali com seu próprio carro pegar os produtos para levar até a sua escola”, ressaltou a secretária de Educação, Ilza Mateus.

Ao todo, até a próxima semana, serão entregues 115 toneladas de alimentos nas unidades escolares da Reme. Já produtos de hortifruti serão entregues a partir do primeiro dia de aula, para que cheguem frescos às unidades escolares.

Para atender as necessidades dos alunos que frequentam os Ceinfs, escolas urbanas e rurais, rurais diferenciadas, escolas integrais urbanas, além das entidades, nos dois primeiros meses de aula, a merenda será composta de 12 itens secos e carnes e 19 tipos de frutas, legumes e verduras. Entre os itens que irão compor a merenda estão: arroz, feijão, biscoitos, carne moída, coxa e sobrecoxa de frango desossada, leite em pó e macarrão.