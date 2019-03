Paralisação Escolas da Capital fecham em dia de protesto contra reforma da Previdência

ACP/MS Foto: Assembleia geral na ACP/MS

Como forma de marcar o dia “D” contra a reforma da Previdência, servidores de escolas públicas de Campo Grande paralisaram suas atividades nesta sexta-feira (22). A manifestação ocorre na Praça do Rádio Clube.

Algumas unidades tiveram adesão apenas de professores, como a Escola Estadual Lúcia Martins Coelho. O quadro pessoal do administrativo da escola, segue o ritmo de trabalho normalmente.De acordo com a Federação dos Trabalhadores em educação de Mato Grosso do Sul, o movimento foi discutido em assembleia que reuniu mais de 70 sindicatos dos trabalhadores em Educação.

Conforme a Fetems, caso haja desconto do dia parado, não haverá reposição de aulas! A expectativa da Fetems é que a adesão ao movimento ocorra em 100 por cento dos trabalhadores da Educação no Estado. A manifestação ocorre em todo o Brasil.