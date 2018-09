Vestibular Escolas parceiras da Católica preparam alunos para o Desafio UCDB 2018

Provas do Desafio UCDB 2018 serão aplicadas nos dias 21 e 22 de outubro Foto: UCDB

Faltam 40 dias para o Desafio UCDB 2018 — programa de bolsas da Católica que oferece descontos de 50% até 100% nas mensalidades dos cursos de graduação — e para auxiliar os alunos do ensino médio a obterem ótimos resultados na prova, as escolas parceiras da Universidade trazem uma programação especial.

Uma delas é a Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes, em Campo Grande. Segundo a coordenadora adjunta, Matilde Lima, na reta final é comum que a expectativa dos estudantes aumentem, o que gera ansiedade e nervosismo. Para acalmá-los e prepara-los para a avaliação tanto do Desafio UCDB quanto do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o colégio preparou várias atividades.

“Neste período vamos trazer o famoso ‘aulão’ que será ministrado aos sábados, aqui na escola. Além disso, já temos uma parceria com a própria UCDB em acadêmicos vem até a escola para darem algumas dicas aos alunos sobre a língua inglesa e interpretação de texto”, ressaltou Matilde. A coordenadora adjunta também pontuou a importância das escolas incentivarem os alunos, darem apoio e apresentarem meios de como eles devem estudar. “Desde o começo do ano, a partir da visita do Dia de Campus na UCDB, procuramos incentivá-los a estudarem e terem foco, não deixando para estudar apenas no mês que será aplicada a prova”, pontuou.

Já no Colégio Elite Mace, de acordo com a diretora, Maria Luiza Dutra, além das atividades de preparação para o Enem e para o Desafio UCDB, que são aplicadas durante o cursinho, o colégio também irá realizar um Curso Revisional entre os dias 18 de setembro a 1º de outubro. “Será uma forma dos alunos revisarem aqueles principais assuntos vistos em sala de aula. Empenhamo-nos para que nesses últimos dias todos os estudantes consigam sanar as dúvidas e relembrarem o que já foi ensinado. Nós, como colégio, procuramos direcionar nossos alunos em como obterem um bom desempenho nos estudos, o que será refletido nos processos seletivos daqui uns dias”, explicou Maria Luiza.

Sobre o Desafio UCDB

A décima edição do Desafio UCDB será nos dias 21 e 22 de outubro e os interessados em participar podem inscrever-se por meio do site até o dia 8 do mesmo mês. O Programa é voltado para alunos regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio de escolas públicas e privadas de Campo Grande e de cidades vizinhas, conveniadas com a UCDB. Também é permitida a participação de alunos de cursinhos preparatórios para vestibulares das escolas conveniadas, desde que estes tenham concluído o ensino médio.

O desafio consiste em uma prova com 62 questões de múltipla escolha nas disciplinas: Língua Portuguesa, Literatura, Química, Biologia, Física, História, Geografia, Conhecimentos Gerais, Matemática, Língua Estrangeira - Inglês/Espanhol e uma Redação, que é eliminatória. Na data da avaliação, o estudante disputa a bolsa de estudo com os alunos do mesmo polo que ele, ganha quem acertar o maior número de questões e obtiver a pontuação mais alta.

Para obter mais informações sobre o Desafio UCDB entre em contato por meio do número (67) 3312-3399.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.