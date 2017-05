Cidade Especialista em emagrecimento realiza palestra gratuita na Capital

Com o tema “Emagreça Campo Grande” Janice Oliveira dará dicas para quem deseja emagrecer e conquistar o corpo ideal e uma vida saudável

Emagrecer nem sempre é uma tarefa fácil. Para quem pensa em perder peso e conquistar a tão desejada vida saudável são necessários cuidados diários, como regularidade na prática de exercícios e disciplina com a alimentação. Entretanto, em razão da dinâmica de uma sociedade urbana, essas ações nem sempre são cumpridas pelas pessoas e, com isso, mergulham o cidadão na inércia em relação à saúde e ao seu bem-estar.

Pensando nisso, a coach de emagrecimento Janice Oliveira realizará no dia 20 de maio, às 9 horas, a palestra “Emagreça Campo Grande”, quando dará dicas importantes para quem busca emagrecer e mudar os hábitos para uma vida mais saudável.

Janice respira mudanças de hábitos. Especialista em emagrecimento, ela é responsável pelo Programa de Emagrecimento Consciente em Campo Grande, metodologia que analisa as principais armadilhas que colocamos em nosso dia a dia. Ela atua junto às pessoas com o objetivo de ajudar a encontrar seus agentes limitantes e buscar internamente as qualidades que elas têm e que podem leva-las de um estado atual indesejado para um estado futuro desejado.

A palestra leva o nome de “Emagreça Campo Grande”, principalmente, em razão dos números da obesidade na cidade. O município é a segunda capital da federação com maior número de obesos, segundo mostrou a pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), realizado pelo Ministério da Saúde. Campo Grande está atrás apenas da capital do Acre, Rio Branco.

Para a coach em emagrecimento Janice Oliveira, o número da obesidade na Capital está diretamente relacionado à transformação da dinâmica que cidade que vem sofrendo nos últimos anos, acarretando uma mudança epidemiológica. “Hoje, as doenças infectocontagiosas regridem na cidade, enquanto a incidência das doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, aumentam enormemente. “É nesse contexto que observo a necessidade de levar ao público uma palestra que trate da perda de peso e da mudança de hábito da população como prevenção em saúde”, esclarece a especialista em emagrecimento Janice Oliveira.

A palestra é gratuita e acontecerá no dia 20 de maio, sábado, às 9 horas, no Centro Empresarial Alto do Prosa, localizado na Rua Alberto Neder, 328, esquina com a Rua Bahia.

Mais informações: (67) 99174-6845 (WhatsApp)/ e-mail: janiceoliveiracoach@gmail.com