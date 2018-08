Graduação Especialistas da UCDB dão dicas de como se preparar para o Enem

Workshop acontecerá no anfiteatro do bloco C Foto: UCDB

Estudantes do 3º ano e de cursinhos pré-vestibulares têm um foco específico nos próximos meses: o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Faltando cerca de 65 dias para o início das provas (4 de novembro), os alunos de escolas públicas e privadas de Campo Grande têm a oportunidade de um aulão gratuito que abordará redação, atualidades e planejamento de tempo e de estudo. A ação é promovida pela Universidade Católica Dom Bosco, que disponibilizará espaço e professores para auxiliar os vestibulandos nesse momento de preparação para a prova mais importante do ano. O evento será na próxima quinta-feira (30), às 13h30, no campus da UCDB.

“O Enem é hoje uma das principais portas de entrada para a Universidade e a UCDB quer auxiliar os alunos do ensino médio neste momento importante da vida estudantil. Por isso, reuniu alguns de seus docentes em áreas importantes do ensino para prestar mais esse serviço à comunidade”, explicou o diretor de Comunicação da Católica, Jakson Pereira.

A concentração nos estudos é um dos pontos abordados pela psicóloga Flávia Maria Feroldi Ferreira — um grande desafio para a geração de estudantes. “Vou abordar a importância de se ter o foco nos estudos, mas também o equilíbrio com momentos de lazer e diversão. O descanso é um fator fundamental, por isso ter 8h de sono é primordial. O horário de estudo também faz diferença: a produtividade é maior pela manhã e à tarde”, destacou a docente. As distrações da redes sociais será outro ponto de destaque da palestra da psicóloga.

Entre os bichos-papões do Enem está a redação e as atualidades. Sobre este assunto, o professor Fortunato Bennet deve fazer uma revisão para os estudantes. “Questões que envolvem acontecimentos nacionais de repercussão podem ser bases para perguntas de atualidades. O Enem quer que o aluno reflita sobre temas atuais, economia, cultura e cotidiano, tudo que envolva os jovens para testar habilidades e competências, não conteúdo”, destacou o docente.

O aulão tem inscrição gratuita que pode ser feita pelo site www.ucdb.br. As vagas são limitadas. Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3312-3559.