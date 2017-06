Avanço urbano Exército começa 2º etapa das obras de construção do corredor do transporte coletivo "Ruas Guia Lopes, Brilhante, Bandeirantes e Gunter Hans; até o momento o Exército executou 1.800 metros de recapeamento em três pistas"

O Exército Brasileiro, responsável pela obra da Prefeitura de Campo Grande para pavimentação do futuro corredor sudoeste do transporte coletivo, (Ruas Guia Lopes, Brilhante, Bandeirantes e Gunter Hans), começou a interditar nesta semana alguns trechos das vias para segunda etapa do trabalho, agora para drenagem e remendo profundo.

A interdição começou na Rua Guia Lopes, entre a 26 de Agosto e a Avenida Salgado Filho e com a Paissandu, onde está sendo executado o chamado remendo profundo, trechos em que a base do pavimento terá de ser refeita antes de receber a nova capa asfáltica.

No cruzamento da Guia Lopes com a Avenida Salgado Filho (onde o tráfego está sendo feito em duas faixas de rolamento), está em implantação a rede de drenagem. Segundo planejamento dos engenheiros do Exército, a interdição lá deve durar três dias para que façam o escoamento da enxurrada.

Até o momento o Exército executou 1.800 metros de recapeamento em três pistas, abrangendo a Guia Lopes e a Rua Brilhante, que junto com as avenidas Gunter Hans e Bandeirantes, integram os 12 quilômetros do corredor sudoeste. Em todos os cruzamentos haverá implantação de drenagem e a pista lateral esquerda, que servirá de corredor exclusivo de ônibus, receberá asfalto reforçado.

No corredor exclusivo para ônibus (de 3,5 metro), o asfalto terá um CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com polímeros, um material mais resistente, que garante melhor trafegabilidade e durabilidade, de pelo menos 10 anos.

O investimento previsto para obra é de R$ 24 milhões, abrangendo a Guia Lopes, Rua Brilhante, duas pistas da avenida Gunter Hans (até o terminal Aero Rancho) e a Avenida Bandeirantes. Haverá ainda um sistema de semaforização para garantir maior fluidez a passagem dos ônibus e a implantação de 16 estações de pré-embarque. (Com assessoria).