UCDB Expo Mais Vantagens traz produtos e serviços oferecidos por empresas parcerias

Público pode conferir alguns produtos oferecidos pelas empresas Foto: UCDB

Continua hoje e segue até amanhã a primeira edição da Expo Mais Vantagens 2018 na Universidade Católica Dom Bosco, uma exposição dos principais parceiros da instituição e uma oportunidade para a comunidade acadêmica conhecem seus produtos. Todos os expositores oferecem descontos para acadêmicos da UCDB, colaboradores e egressos — basta apresentar a carteirinha, o crachá ou o Cartão UCDB Mais Vantagens, respectivamente.

Na exposição, no bloco B da Católica, empresas montaram estandes. Uma delas é Viviane Menezes Martins, empreendedora independente da empresa Automeias, que vende meias de compressão para tratamentos de varizes quanto para micro-cirurgias e cirurgias e aplicações. A empresa trabalha também com meias esportivas, que têm gradual compressão — comprimem de baixo para cima melhorando a circulação do sangue, diminuindo o impacto no momento dos exercícios — e com meias de leve compressão para as pessoas que trabalham muito tempo em pé ou sentadas.

A Editora Paulus, a livraria católica presente em Campo Grande há 39 anos, também é parceira da UCDB e esteve no primeiro dia do evento apresentando seus serviços. A Paulus publica livros, CDs e DVDs, cartões religiosos, além de livros de filosofia, sociologia, psicologia e comunicação e também infanto-juvenil paradidáticos.

Também a Única Computadores, loja especializada em montagem de computadores no centro da cidade. Como é difícil encontrar empresas que montam maquinas para engenheiros e gamers, a não ser pela internet, Marcos Farias veio mostrar que há em Campo Grande uma loja que presta assistência técnica especializada em montagem e potencialização do computador e que vende desde as máquinas à artigos de papelaria.

A Expo Mais Vantagens funciona das 7h às 12h e das 19h às 22h30, no térreo do bloco B. Para mais informações ligar 3312-3399.