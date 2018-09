Universidade Exposição “40 anos de MS” está aberta ao público na Esplanada Ferroviária

São dez painéis temáticos da cultura sul-mato-grossense Foto: UCDB

Até 11 de outubro, a exposição “40 anos de MS”, produzida pelo curso de História em parceria com a Área de Cultura e Arte da Universidade Católica Dom Bosco estará aberta ao público na Esplanada Ferroviária. Por meio de fotos diversas, os temas mais fortes que compõem a cultura sul-mato-grossense foram expostos nos dez painéis. Também participaram da organização da exposição os cursos de Ciências Biológicas, Letras e o Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas (Neppi).

O Estado completou 40 anos em 2017 e, desde o ano passado, a exposição vem sendo montada em locais como escolas, eventos públicos e na UCDB, que já recebeu os painéis no gramado do bloco A e no Saberes em Ação. “Agora, encerrando a programação, é a vez da Esplanada — um local muito significativo para a história de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul”, explicou o coordenador do curso de História, Roberto Figueiredo.

Produção agrícola, pecuária, Pantanal e Cerrado, artes, cultura, educação salesiana, povos indígenas, imigrantes, integração territorial e patrimônio são alguns dos temas retratados na mostra. Segundo Roberto, todos esses pontos mostram que as características do Estado vem do movimento divisionista que começou há 200 anos. “Vem dos migrantes, dos imigrantes e toda essa miscigenação, que criou uma cultura rica e única”, expôs.

A Esplanada Ferroviária está aberta para visitação das 8h às 20h.