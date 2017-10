Campo Grande Exposição de fotos mostra a evolução da cidade nestes 40 anos como capital

A Exposição “Campo Grande tem História” segue aberta ao público até o dia 8 de outubro, com imagens atuais e antigas de Campo Grande. A mostra, que fica dentro da Feira Central, ocorre em alusão aos 40 anos de Mato Grosso do Sul e dos 40 anos de Campo Grande como Capital do Estado. Com seis painéis, as imagens mostram, por exemplo, momentos da Praça Ary Coelho e também da Igreja de Santo Antônio.

As imagens antigas fazem parte do acervo do Arquivo Histórico de Campo Grande (Arca) e as atuais foram fotografas pelo professor e coordenador do curso de História da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Roberto Figueiredo. Além das fotos, imagens também complementam a exposição, aberta na última quarta-feira (27).

“Estamos felizes em ver um projeto que tem tudo a ver com Campo Grande. É a história viva da cidade, pois mostra o antes e o depois, um trabalho que soma a parceria da Secretaria de Cultura e Turismo, Feira Central e Curso de História de Campo Grande”, conta Lenilde Ramos, gerente de Patrimônio Cultural da Sectur.

Já para os olhos que clicaram a evolução da cidade, as fotos são as fontes de pesquisas mais fortes que existem. “Por elas podemos perceber de maneira crua as mudanças físicas de um ambiente, sem máscaras, sem dissimulações. Em alguns casos estas mudanças nos enchem os olhos de orgulho e em outros casos, nos entristece principalmente quanto no tocante a natureza, mas não é o caso desta exposição”, analisa Roberto Figueiredo.