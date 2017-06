Variedades Exposição de fusca em shopping na Capital segue até o próximo dia 25

O carro mais vendido e popular do mundo, o “Fusca” e outros veículos antigos estarão expostos nos corredores e estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês de 17 a 25 de junho das 10h às 22h, em Campo Grande. O evento gratuito, em parceria com a Associação da Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados irá reunir durante a semana, amantes do antigomobilismo em comemoração ao Dia Mundial do Fusca - 22 de junho.

Os fuscamaníacos realizarão no domingo (18), a “Fusqueata” que pretende reunir cerca de 200 carros. A concentração será nos altos da avenida Afonso Pena, em frente ao BPChoque, onde os carros seguirão pela na Rua Bahia, avenida Coronel Antonino, com ponto de parada no Shopping, onde serão recebidos a partir das 12h com show de rock’n roll da banda Boss Tones e diversas atrações para toda a família.

A caravana não para por aí! Na quinta-feira (22), Dia Mundial do Fusca, a Confraria se reúne na “Quinta Gastronômica”, ao som de música ao vivo e diversos pratos especiais oferecidos na praça de alimentação do shopping.

Bosque dos Ipês

Inaugurado em agosto de 2013 pela Jereissati Centros Comerciais (JCC) e projetado com conceito regional, o Shopping Bosque dos Ipês é o mais moderno e mais bem equipado do Mato Grosso do Sul, propiciando conforto, segurança e praticidade aos seus clientes. Com 38 mil metros quadrados de área locável, tem mais de 2 mil vagas de estacionamento e conta ainda com a melhor rede de cinemas do Estado, a UCI, com equipamentos de alta tecnologia, além de uma diversificada Praça de Alimentação.

O Shopping Bosque dos Ipês está localizado a apenas 10 minutos do centro de Campo Grande, ao lado do Parque Municipal Consul Assaf Trad. Dentre outros aspectos, pretende propiciar em seu entorno a atração de novos investimentos imobiliários, residenciais, empresariais e hoteleiros, criando assim, uma nova centralidade na capital sul-mato-grossense.

Serviço

O Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.