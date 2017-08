Cultura Exposição de Vinícius Ibanhez retrata o cotidiano da obra social de Salesianos

A obra social mantida pela Missão Salesiana de Mato Grosso – Salesianos Ampare – e o Museu das Culturas Dom Bosco, promovem a Exposição de Artes “Expressões dos Filhos de Dom Bosco – um novo tempo” com obras do artista plástico e educador da Ampare – Vinícius Ibanhez. As obras estarão disponíveis para visitação no museu, no período de 16 de agosto a 17 de setembro, com entrada gratuita.

Por meio da técnica acrílica sobre tela e inspirado no movimento Pop Arte, o artista plástico ilustra em 10 telas inéditas as melhores atividades e expressões desenvolvidas ao longo do ano pelas crianças atendidas na obra social.

“O pintor Vinícius Ibanhez traz em suas obras aquilo que é mais rico em um ser humano, em especial na criança e no adolescente, que é o sentimento por entre as janelas das almas: os olhos; mostrando para nós que os filhos amados de Dom Bosco, mesmo após duzentos do seu nascimento, continuam sendo abraçados pelos Salesianos”, afirmou o diretor da Ampare, Irmão salesiano Rafael Stivanelli.

O objetivo da exposição é divulgar a importância do trabalho da Missão Salesiana de Mato Grosso por meio de suas ações sociais e a expansão do trabalho do santo São João Bosco, cuja celebração de sua natividade é celebrada em 16 de agosto.

Serviço

Exposição: "Expressões dos Filhos de Dom Bosco - um novo tempo"

Lançamento: 16 de agosto, às 19h

Período da exposição: 17 de agosto a 17 de setembro

Localização: Museu das Culturas Dom Bosco - Av. Afonso Pena, 7000 (Parque dos Poderes, próximo a Cidade do Natal)

Dias e horários de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 8h às 16h30



Entrada gratuita para a exposição “Expressões dos Filhos de Dom Bosco - um novo tempo", no salão principal do museu.

Nas demais exposições (ciências humanas e naturais) ingressos promocionais a R$5.



Sobre o artista

Vinícius Ibanhez nasceu em Corumbá, em 1963. É pintor, desenhista e artesão desde 1981. Atuou em Berlim, Alemanha (1990/1993) e Isla Margarita, Caribe (1995-1997). Veio para Campo Grande em 1998, participou de diversas coletivas, destacando-se: “O Olhar Ingênuo” – Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (2004); Panorama de Artes Plásticas em Corumbá – Festival América do Sul (2004); Arte Corumbaense – Morada dos Baís (2005); Exposição temporária “Mulheres de Vênus” – Morada dos Baís (2006) e Arte Campo Grande 5ª edição – Armazém Cultural (2007).