Universidade Extensionistas do Labinter promovem contação de histórias no CEI Zé Du

Caracterizados, extensionistas contaram histórias para alunos do CEI Zé Du Foto: UCDB

Acadêmicos do projeto de extensão Laboratório Interdisciplinar das Licenciaturas (Labinter) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) realizaram na última quinta-feira (27) mais uma ação de contação de histórias infantis. Desta vez, o local visitado foi o Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad – CEI Zedu da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED-MS).

Na data, os extensionistas, com o auxílio das professoras da instituição, atenderam aproximadamente 290 crianças da educação infantil. No final da ação, os alunos puderam interagir com os acadêmicos, tiraram fotos e também fizeram perguntas. Por meio do projeto, os extensionistas têm a oportunidade de vivenciar e colocar em prática o conteúdo visto em sala de aula.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.