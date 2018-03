Extensão Extensionistas visitam projeto desenvolvido na Escola Municipal Irmã Edith Coelho Netto

Acadêmicos extensionistas e alunos da Escola Municipal Irmã Edith Coelho Netto Foto: Gilmar Hernandes

Os extensionistas Luís Henrique Soares e Igor Miranda Corrêa, acadêmicos do 5º semestre do curso de Agronomia, além do professor responsável pelo projeto de extensão Horta-Escola, Dr. Lucas Castro Torres, visitaram o resultado do trabalho desenvolvido na Escola Municipal Irmã Edith Coelho Netto. O trabalho envolve os cursos de Agronomia, Biologia, Engenharia Sanitária e Ambiental e Zootecnia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

O objetivo do projeto Horta Escola é capacitar a população na produção de hortaliças para que enriqueçam a dieta alimentar, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. A parceria começou no 2º semestre do ano passado, onde os extensionistas levam conhecimentos que adquiriram durante as aulas, para as crianças e professores possibilitando o desenvolvimento de atividades didáticas com os alunos na disciplina de ciências.

“O projeto Horta Escola é um estímulo para o aprendizado das crianças. Realizamos uma aula sobre alimentação saudável com as frutas e verduras produzidas na horta. Tendo contato com a produção, os alunos ficam mais interessados em saber de onde vem seus alimentos e de ter uma alimentação mais saudável” declarou a Professora responsável pelo laboratório de ciências, Tatyane de Socorro Soares.

Banana nanica, cebolinha, tomate cereja, milho, alface americana e couve-flor são algumas dos alimentos plantados pelos alunos. “Cuidando da horta os alunos ganham responsabilidade e aprendem a respeitar as plantas, a natureza e os alimentos que vão consumir”, complementou a professora de ciências, Fátima Augusta dos Santos.