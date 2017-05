Fundo Municipal de Apoio à Comunidade FAC resgata feijoada e motiva mutirão humanista em Campo Grande

A Feijoada do Fundo Municipal de Apoio à Comunidade (FAC) está sendo resgatada em Campo Grande com um realce ainda mais consistente e amplo em sua essência, que é fazer da arrecadação de roupas e agasalhos um gesto comunitário de solidariedade e calor humano. No entanto, para a primeira-dama Tatiana Trad e a vice-prefeita Adriane Lopes, duas das líderes da mobilização para a 18ª edição, o evento que se realizará no dia seis de maio está sendo concebido para fazer da data um novo ponto de impulso de outras ações humanistas que envolvam toda Campo Grande.

Presidente de honra do FAC, Tatiana está confiante na maciça adesão popular à iniciativa elencada entre as prioridades da administração do prefeito Marquinhos Trad. Ela e Adriane se reuniram segunda-feira, 24, com as 50 madrinhas da Feijoada na Central de Apartamentos Decorados da Plaenge, empresa que patrocina o evento, para dar início oficial ao processo de mobilização, embora as atividades já estejam transcorrendo desde a semana passada, com a venda de ingressos e camisetas.

Cada camiseta custa R$ 150,00. Com o dinheiro arrecadado a Prefeitura vai adquirir cobertores, agasalhos e alimentação destinados às famílias em situação de extrema vulnerabilidade social. Ao comentar a reunião com as madrinhas, que considera uma larga oficial e motivadora, Tatiana destacou o empenho de todas as pessoas que estão envolvidas: “Isso nos dá forças para seguir trabalhando, enfrentando e superando os obstáculos”.

A vice-prefeita Adriane Lopes não tem dúvida: será um sucesso. “Pela emoção e pelo envolvimento que cada madrinha demonstra, pelo engajamento ativo de servidores e de parceiros, a Feijoada do FAC fará a diferença no auxílio ás pessoas que precisam se proteger do frio, que necessitam de alimento e, essencialmente, do carinho e do calor do próximo”, salientou.

Todas as 50 madrinhas pontuaram sua alegria em integrar essa corrente ampla de solidariedade e amor. A ex-diretora da rede Feminina, Cleuza Vasconcellos; a servidora pública Isabel Salineiro; a gerente regional da Plaenge, Ada Maria de Lima; e a médica Corina Martins Saltão, mãe de Tatiana Trad, reforçam o otimismo para prever que será obtida uma expressiva arrecadação para socorrer um grande número de famílias durante o inverno.

Para participar e conferir esta maiúscula e solidária iniciativa basta dirigir-se ao local da feijoada e ponto central de controle da campanha, o Ondara Buffet, no dia seis de maio, a partir das 11h30min. A propósito, Tatiana Trad e Adriane Lopes enalteceram a atitude da proprietária do buffet, que cedeu o espaço para a 18ª Feijoada do FAC. Cada ingresso custa R$ 150,00 e estão à venda na sede do FAC (Rua Anhanduí, 294, anexo do Instituto Mirim).