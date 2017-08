Atração turistica Feira da Bolívia entra para o calendário de Eventos de MS A lei foi publicada do Diário Oficial do estado hoje (23)

Foto: Elisete Riella Silveira

A lei instituindo a feira como evento oficial de Mato Grosso do Sul, foi publicada nesta quarta-feira, no Diário Oficial.

A feira da Bolívia acontece há 12 anos em Campo Grande e conta com a participação de aproximadamente 300 pessoas, já se consolidando como atração turística da cidade. No local, além da culinária boliviana, como a deliciosa Saltenha, o público se diverte com apresentações musicais, exposições, artesanato, e vestuários típicos.

O evento é realizado todo segundo domingo do mês, na Praça Bolívia, localizada entre as ruas Dias Ferreira e Barão da Torre, no Bairro Santa Fé.