Trabalho Feira oferece mais de 200 vagas de emprego e estágio em Campo Grande

Começa hoje, a Feira Conecta da Empregabilidade na Uniderp, que tem o objetivo de divulgar ofertas de trabalho e estágio. Os interessados devem comparecer pessoalmente na unidade da avenida Ceará, até às 12h, para conferir as vagas e participar do cadastramento de currículos com empresas parceiras. Estarão disponíveis mais de 250 oportunidades, incluindo pções de estágios nas áreas de Publicidade e Propaganda, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Recursos Humanos, Pedagogia, entre outras, com remunerações que variam de R$ 400,00 a R$ 1.000,00.

O evento conta com a participação da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), Instituto Euvaldo Lodi (IEL), IGCO - Instituto de Gestão e Competências Organizacionais, Maria Brasileira Campo Grande, JC Soluções Recursos Humanos, Akmos, Comper, Fort Atacadista, BT Call Center, Coppini Estratégias Humanas, Vitória Humana, Sebrae, Ághil Consultoria em RH, Snapshot, Funcional Prestadora de Serviços, entre outras.

Serviço



Feira Conecta da Empregabilidade na Uniderp

Data: 26 de janeiro (quinta-feira)

Horário: das 9h às 12h.

Endereço: Unidade Matriz – Avenida Ceará, 333, Miguel Couto.

Informações: (67) 3348-8177 / 3348-8332 / 3348-8198 / 3348-8269