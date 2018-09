Feriado da Independência do Brasil fecha ruas da Capital para tradicional desfile

Foto: Edemir Rodrigues

O tradicional desfile cívico militar que acontece no dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, já está confirmado em Campo Grande. Em comemoração aos 196 anos da soberania do País, algumas ruas do Centro da Capital serão interditadas para a montagem de palanque e arquibancadas para o evento.

O fluxo de veículos será bloqueado já nesta quinta-feira (6.9), a partir das 16 horas, na avenida Afonso Pena, entre as ruas 13 de Maio 14 de Julho, em ambos os sentidos. Outras interdições serão feitas na sexta-feira (7.9), entre 5h da manhã e 13h.

Conforme programação, a cerimônia da Independência começa às 8h20, com Revista à Tropa. Às 9h acontece a abertura e às 9h15 terá início o desfile de entidades civis e militares. O evento deve durar cerca de duas horas.

Interdições no Trânsito

• Quinta-feira (6.9)

A avenida Afonso Pena, entre a Rua 13 de Maio e Rua 14 de Julho, em ambos os sentidos, terá o trânsito interrompido a partir das 16h.

Já a 13 de Maio será fechada, entre as ruas Dom Aquino e 15 de Novembro, a partir das 21h.

• Sexta-feira (7.9)

Amanhã as interdições acontecem a partir das 5h e seguem até às 13h nos seguintes trechos:

– Rua 13 de Maio, entre avenidas Mato Grosso e Fernando Corrêa da Costa;

– Avenida Mato Grosso, entre avenida Calógeras e rua Rui Barbosa (no sentido Centro / Bairro);

– Avenida Fernando Correa da Costa, entre rua Rui Barbosa e avenida Calógeras (sentido Centro / Horto Florestal);

– Rua 14 de Julho, entre as ruas Antônio Maria Coelho e Eça de Queiroz;

– Meia pista da Rua 13 de Maio, entre a rua Eça de Queiroz e avenida Mato Grosso.

Militares

Participarão da parada em comemoração à soberania do País mais de dois mil militares somente do Exército. O Comando Militar do Oeste (CMO) também trará para as ruas da Capital o desfile motorizado com 41 viaturas. Os destaques são para o carro de combate M-60, com mais de 52 toneladas, e para a viatura blindada de Transporte de Pessoal, chamada de Guarani, a mais moderna em utilização no Exército.

Da Aeronáutica, cerca de 700 militares vão encorpar o desfile com 10 grupamentos, entre esquadrões de voo e esquadrão da saúde.

Do Comando do 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil, em Corumbá, já estão confirmados para o desfile quase 40 homens.

O 7 de Setembro, pela 1ª vez, será comemorado na rua 13 de Maio devido às interdições na tradicional 14 de Julho. Foto: Arquivo

Desfile

O Desfile da Pátria, com entidades civis, começa com a Associação Cidade dos Meninos de Campo Grande. Na sequência, apresentam-se o Clube de Desbravadores, Rotary Clube, Rede Solidária, EE Mamede de Aquino, EE Teotônio Vilela, EM Antônio José Paniago, EM Elizabel Maria Gomes Salles, Escoteiros, Projeto Ala 5-Programa Força no Esporte, Associação SGI- Brasil, Maçonaria, Projeto PM e Projeto Bombeiro.

Em seguida haverá o desfile dos militares que inicia com o comandante Geral do CMO, general Márcio Bessa Campos. Os militares seguem com a apresentação do Estado Maior Misto (CMO, ALA 5 – Força Aérea Brasileira, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul (CBMMS), banda do Colégio Militar de Campo Grande, Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), Associação dos Oficiais da Reserva do Exército (AORE), NPOR 20º RCB (Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do 20 Regimento de Cavalaria Blindado), CFS 20º RCB (Curso de Formação de Sargentos do 20° Regimento de Cavalaria Blindado), Colégio Militar de Campo Grande, Banda de Música da Base de Administração e Apoio do CMO, Associação Nacional dos Veteranos da FEB (ANVFEB – Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira), Marinha do Brasil, Tropas do Exército, Estado-Maior, Guarda-Bandeira, Bandeiras Históricas do Brasil, Insígnias do CMO, Grupamento de Missão de Paz, Base Administrativa e Apoio do CMO, 3º Batalhão de Aviação do Exército, 9º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica, Grupamento Masculino da 9ª Região Militar, Grupamento Feminino da 9ª Região Militar, Grupamento Saúde, 6° Centro de Telemática de Área, 14° Companhia de Polícia do Exército, 9ª Companhia de Guardas, 3º Grupamento de Engenharia, 9º Grupamento Logístico, Base Administrativa e Apoio do 9º Grupamento Logística, 9º Batalhão de Suprimento, 9° Batalhão de Manutenção, 18º batalhão de Transporte, CMDO 20º Regimento de Cavalaria Blindado, Tropa do 20º Regimento de Cavalaria Blindado e Força Aérea.