Atração Festa Junina UCDB 2018: ingresso com preço especial para acadêmico será vendido até sexta-feira (11)

Marcos & Belutti Foto: Divulgação

Acadêmicos da Católica podem adquirir os ingressos para a Festa Junina UCDB 2018 com preço especial até sexta-feira (11). Para este público, cada convite será vendido por apenas R$ 15, na Área de Relacionamentos (SeR) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), localizada na entrada principal no campus Tamandaré.

Também até dia 11, estarão disponíveis os convites do lote promocional vendidos por meio das comissões de formatura da Universidade, com o valor de R$ 30 (somente inteira). Além disso, os ingressos podem ser adquiridos na barbearia A Banca ou pelo Fast Tickets. O valor do primeiro lote é de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada).

Com as atrações sertanejas Marcos & Belutti, Max Moura & Cristiano, Hugo & Vitor e Mattos & Thobias, a maior festa junina de Mato Grosso do Sul será no dia 9 de junho, às 19h, no estacionamento do bloco A da Católica. Mais do que música, o evento também trará barracas com comidas típicas.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.