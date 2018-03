Evento Festa Junina UCDB 2018 traz Marcos & Belutti

Marcos & Belutti Foto: (Foto: Divulgação)

A dupla Marcos & Belutti é a grande atração da Festa Junina UCDB 2018, que chega à 12ª edição consolidada como a maior festa universitária de Mato Grosso do Sul. O evento acontece no dia 9 de junho, às 19h, no estacionamento do bloco A da Universidade Católica Dom Bosco. Os convites estarão a venda a partir do dia 2 de abril; o primeiro lote será de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada). Acadêmicos da Católica pagam R$ 15, de 16 de abril a 2 de maio, na Área de Relacionamento (SeR).

Comemorando dez anos de carreira, a dupla traz para Campo Grande show inédito, com a atual música de trabalho “Mais um ano juntos” e sucessos como “Eu era”, “Romântico anônimo”, “Domingo de manhã” — a música mais executada nas rádios em 2014 —, “Solteiro apaixonado”, entre outras.

No palco da Festa Junina UCDB, músicos e duplas de sucesso já se apresentaram. A festa tornou-se ainda mais tradicional por revelar grandes nomes do sertanejo univesitário: Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Munhoz & Mariano, João Bosco & Vinícius e Jads & Jadson.

Os convites estarão a venda no Gugu Lanches, barbearia A Banca e no SeR da UCDB (localizado na entrada principal no campus Tamandaré).