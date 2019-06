SUCESSO Festival 'Vira Mente' termina com mensagem de paz em praça lotada Atrações regionais e nacional do Rap animaram mais de três mil espectadores

MV Bill e Kmila CDD foram atrações nacionais Foto: Tero Queiroz

Com mais três mil pessoas, o festival 'Vira Mente' que teve início na sexta feira (31) e terminou nesse domingo (02), trazendo grandes rappers para o palco montado na Praça do Rádio Clube, no Centro de Campo Grande, mostrou a força e qualidade de arte de rua para todo Mato Grosso do Sul.

A atração principal, o raper carioca MV Bill, entrou em cena por volta das 20h29 trazendo ao seu lado a cantora Kmila CDD. Grandes artistas de MS ocuparam o mesmo palco, Renato Jackson, subiu deixando sua marca com um bom Samba Rock. Além de Jackson, o 'Falange da Rima' também animou as milhares de pessoas falando da Capital sul-mato-grossense em suas letras que fazem referência de busca pela paz e sobrevivência à quem vive a margem da sociedade.

O evento foi realizado pela Abaetê Comunicação, com recursos Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC). A ideia era levar ao público um festival de música que contempla o Rap e pop rock, com seis bandas regionais e o raper nacional.

Organizados e com qualidade impecável, o evento que contempla a arte de rua e amantes do gênero, deixou a mensagem de paz ao público. Através de Bill, a mensagem chegou aos ouvidos e olhos de fãs. “Vamos ficar tranquilos. Não queremos ver o rap nas páginas policiais dos jornais amanhã, queremos ver na parte de cultura que onde nós devemos estar”, lembrou MV Bill.

Além das músicas já esperadas pelo público, a presença de Kmila, presenteou o público com uma boa batalha de rap. Ainda no início do show, Bill lembrou ser da velha guarda. "Somos do Rap pelo bem, queremos vida longa e para isso temos que plantar o bem. Sou dos rappers da velha guarda e vou falar sobre o poder da maior arma disponível para todos nós, a educação!", introduziu o rapper. Ele é conhecido por cantar os sucessos, “Estilo vagabundo” parte um e dois, “Traficando informações”, “Favela vive”, “Soldado do morro”, entre outros.

Ao ver a praça cheia, Bill agradeceu e pouco antes do final do show desceu do palco para tocar nas mãos dos fãs que estavam na frente. Kmila mostrou que a voz feminina representa com força o rap derrotando Bill em uma batalha no palco.

O show terminou com tranquilidade e a dispersão dos fãs foi gradual. Alguns fizeram fila na porta do camarim para tentar fotos com os rapers. Kmilla, foi ovacionada ao fazer sua fala no final do show e também foi uma das mais disputadas para a foto no camarim. Falange da Rima e Renato Jackson também ficaram para fotos com fãs ao final de suas apresentações.