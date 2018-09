Universidade FM Educativa UCDB e Federação de Ciclismo de MS promovem 2ª Maratona de Montain Bike

Foto: UCDB

Para o ciclista que gosta de adrenalina e contato com a natureza, no dia 30 deste mês, a rádio FM Educativa UCDB 91,5 e a Federação de Ciclismo de Mato Grosso do Sul realizam a 2ª Maratona de Montain Bike na nascente do córrego Segredo. A prova garante classificação para o ranking estadual da modalidade e interessados em participar devem fazer a inscrição pelo site www.fmeducativa.ucdb.br, até a próxima segunda-feira (24).

Dentro do Montain Bike, a maratona traz o estilo Cross-County com um percurso que inicia-se no Instituto Salesiano São Vicente, também conhecido como Lagoa da Cruz. O trajeto envolve subidas e descidas em trilhas e estradas de terra que possuem diferentes tipos de terreno e obstáculos naturais. Os atletas podem optar por uma das três modalidades trazidas pelo evento — Pró (68km), Sport (48km) e Turismo (16km). Elas são dividas entre as categorias feminino e masculino, além de geral e federado.

Programação

Após fazer a inscrição, o participante deverá retirar o kit para a prova na véspera da maratona, dia 29 de setembro (sábado), das 9h às 18h, na sede da rádio FM Educativa UCDB 91,5 — localizada no campus Tamandaré com entrada pela rua Santo Acúrsio, bairro Jardim Seminário. Já no dia 30 do mesmo mês (domingo), quando será realizada a competição, a concentração começa, às 7h, no Instituto São Vicente (Avenida Eliseu Ramos de Mendonça, s/n ). A largada da prova será dada às 8h.

Premiação

Todos os participantes que concluírem a prova no tempo regulamentar recebem medalha. Já os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada categoria das modalidades serão contemplados também com um troféu. Na data, também serão realizados sorteios de brindes aos participantes presentes, logo após a entrega das premiações.