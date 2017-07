Temperatura Frente fria chega com tudo no Estado "A semana promete frio, para Campo Grande e região"

Foto: Reprodução web

A semana começou e os moradores ja notam o frio desde a manhã desta segunda-feira (17), o dia apresenta névoa seca e baixos índices de umidade relativa do ar, no norte, nordeste e leste de Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva e frio.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), neste domingo a temperatura pode chegar a mínima de 5 ºC. Já a máxima prevista é de 26 ºC.

Ao longo da semana, a temperatura continua a cai no Estado. Na terça-feira (18), os termômetros chegam a marcar 3 ºC e o tempo volta a ficar seco, com baixa umidade relativa do ar. Na quarta-feira (19), a previsão é de mínima de 4 ºC e máxima de 29 ºC.

As temperaturas começam a subir a partir de quinta-feira (20) marcando a temperatura máxima 26 ºC e mínima de 14 ºC.