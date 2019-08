CLIMA Frente fria passará pelas regiões Sul e Sudeste neste fim de semana Umidade relativa do ar segue com índice elevado durante a manhã, e sofre queda à tarde

IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET Foto: FOTO ILUSTRATIVA DA INTERNET

Uma frente fria de fraca intensidade passará pelas regiões Sul e Sudoeste de Mato Grosso do Sul neste fim de semana. Nas demais áreas, o tempo permanece com temperaturas elevadas neste sábado (10.08).

A umidade relativa do ar segue com índice elevado durante a manhã, e sofre queda significativa durante a tarde, exigindo cuidados, como ingerir bastante líquido e umidificador, para aliviar o desconforto.

Os índices ficam entre 95% e 30%, considerado estado de atenção, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Em Campo Grande, a umidade estará baixa como no restante do Estado, e as temperaturas ficam entre 31ºC e 21ºC. Os ventos estarão moderados.