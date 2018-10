UTI Funcionando há pouco mais de um ano, UTI do HR já atendeu mais de 500 pacientes Equipada com aparelhos de última geração e excelente qualidade, a UTI conta com 10 leitos

Mais de 500 pacientes foram atendidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Dr. José Simone Netto, em Ponta Porã, no primeiro ano de criação do setor. A inauguração foi feita em março do ano passado, pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) - candidato à reeleição.

Equipada com aparelhos de última geração e excelente qualidade, a UTI conta com 10 leitos e atende a população não apenas de Ponta Porã, mas de diversas outras cidades no entorno. “Antes tínhamos a necessidade de encaminhar os pacientes para outras unidades da macrorregião, como Dourados, por exemplo, o que sobrecarregava os demais hospitais. Atualmente, conseguimos atender esses pacientes de alta complexidade aqui mesmo”, destaca a diretora administrativa do Hospital Regional, Patrícia de Oliveira.

O setor de UTI do hospital conta com uma equipe de 36 funcionários, entre médicos e enfermeiros intensivistas, fisioterapeuta, técnicos e administrativo. A Unidade conta com bombas de infusão, hemodiálise, eletrocardiógrafo, cardioversor, carro de emergência, monitores multiparamétricos para monitoramento dos leitos e camas eletrônicas que proporcionam qualidade no atendimento aos pacientes em estado crítico.

Odila Dias Martins, 80 anos, ficou internada no mês de janeiro na UTI, pois estava com complicações devido a uma pneumonia. A nora dela, Lucimar Galeão da Silva, que a acompanhou em todo o processo de internação, elogiou o atendimento.

“Acompanhei ela em um período de aproximadamente um mês, primeiro levamos em um hospital particular onde gastei R$ 12 mil em uma semana e ela teve piora devido a complicações, então, resolvemos trazer aqui no Regional, e foi onde me surpreendi com a humanização e o excelente atendimento da equipe. Só tenho elogios ao hospital e a toda a equipe que cuidou muito bem dela. Ela teve alta e passa bem em casa, se tivesse vindo direto ao HRPP teríamos poupado um bom dinheiro”, garante.

A Unidade de Terapia Intensiva do HRPP prioriza uma gestão de qualidade, com tratamento humanizado, onde multiprofissionais monitoram 24 horas por dia os pacientes em estado crítico de alta complexidade.